На юге Подмосковья улучшили мобильный интернет для 2 млн жителей

На юге Подмосковья улучшили качество связи для 2 млн жителей. Модернизация и строительство новых базовых станций позволило стабилизировать сигнал и ускорить мобильный интернет до 50 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Работы охватили сразу несколько городских округов: Воскресенск, Домодедово, Кашира, Коломна, Котельники, Луховицы, Наро-Фоминский, Подольск, Раменский, Серпухов, Ступино, Чехов, а также поселок Совхоза имени Ленина (Ленинский городской округ). В самих городах и на их окраинах инженеры сотовой связи внедрили технологии многопотоковой передачи данных MIMO 2×2 и MIMO 4×4, что позволило снизить нагрузку на сеть и обеспечить устойчивый сигнал даже при большом скоплении пользователей.

В городской застройке новые базовые станции работают, в том числе, в высокочастотных диапазонах LTE, обеспечивающих стабильную скорость передачи данных. В сельских локациях специалисты установили оборудование, поддерживающее низкочастотные диапазоны, отличающиеся большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной застройки. На территориях городов и поселений теперь доступна технология VoLTE, работающая в сети 4G. С ее помощью пользователи могут с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и четкости речи.

«Южные округа Московской области — одни из самых динамичных по развитию: здесь все чаще появляются новые жилые комплексы, растут деловые зоны и промышленные объекты, увеличивается поток дачников. Всё это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации. Мы делаем все, чтобы МегаФон стал надежной опорой в этом процессе — от звонков и навигации до онлайн-работы и стриминга», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

С начала 2025 года жители и гости этих округов уже потратили более 52 тыс. терабайт мобильного трафика — это на 76% больше, чем годовой объем, который используют пассажиры международного аэропорта «Домодедово», находящегося на юге Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.