На Ямале в 2026 г создадут более 2000 парковочных мест

сегодня в 18:20

На Ямале в 2026 г создадут более 2 тыс новых парковочных мест

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2026 году появится более двух тысяч парковочных мест, детские и спортивные площадки и новые камеры видеонаблюдения. Работы проведут по программе «Мой двор», сообщает «Север-Пресс» .

Директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ Дмитрий Афанасьев рассказал, что программа направлена на повышение комфорта и безопасности городской среды.

«Программа „Мой двор“ работает на одну важную цель — сделать городскую среду по-настоящему комфортной и безопасной для каждой ямальской семьи. Новые игровые и спортивные площадки станут точками притяжения для детей и взрослых, а современные системы видеонаблюдения обеспечат спокойствие и защищенность», — процитировала Афанасьева пресс-служба губернатора ЯНАО.

Больше всего парковочных мест создадут в Ноябрьске — 1061. В Новом Уренгое, Муравленко и Тарко-Сале оборудуют еще 1067 мест. Специалисты отремонтируют существующие парковки и организуют новые.

В 14 дворах установят одну спортивную и восемь детских площадок. В Салехарде откроют многофункциональный спорткомплекс, в Новом Уренгое смонтируют три игровые зоны, в Ноябрьске — четыре.

В семи муниципалитетах появится 261 камера видеонаблюдения, из них 138 — в Муравленко. Улучшения затронут почти четыре тысячи семей.

