На форуме «Управдом» в Шатуре жителям напомнили о правилах снятия контрольных показаний приборов учета в МКД

28 ноября в Шатурском библиотечно-информационном центре состоялся очередной муниципальный форум «Управдом». Представители различных организаций выступили с докладами по темам, актуальным для большинства жителей округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Например, начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова познакомила с работами, выполненными в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2023–2025 годы. Также был озвучен адресный перечень МКД, которые предстоит привести в порядок в ближайшие два года.

«Адресный перечень краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального округа Шатура на 2026–2028 годы утвержден министерством жилищно-коммунального хозяйства согласно постановлению Правительства Московской области. Узнать, попал ли ваш дом в программу, можно на официальном сайте администрации муниципалитета», — отметила Любовь Жукова.

Руководитель АО «Мосэнергосбыт» Сергей Муравьев напомнил о том, как и для чего происходит снятие показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ) по МКД сотрудниками компании.

«Счетчики должны быть исправны и опломбированы. От собственников важна своевременная передача показаний. Сложности с начислениями чаще всего возникают из-за отсутствия доступа к приборам учета абонентов во время снятия показаний контролерами энергосбытовой компании. Поэтому готовы рассмотреть любые предложения по взаимодействию. Если ИПУ неисправен, замена его осуществляется бесплатно. Достаточно оставить заявку», — рассказал Сергей Муравьев.

Также на форуме шатурянам напомнили о необходимости ежегодного проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В первую очередь это связано с безопасностью.

«Проводить обязательный ежегодный комплекс работ по проверке, очистке и наладке приборов для обеспечения их безопасной эксплуатации имеет право только газораспределительная организация, с которой заключен договор. На данный момент в Шатурском округе 96% квартир прошли осмотр», — сообщила газовый участковый АО «Мособлгаз» Жанна Вакина.

В конце мероприятия у всех собравшихся была возможность обратиться с личными вопросами к представителям служб ЖКХ или получить консультацию от специалистов компаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.