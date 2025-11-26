На двух улицах Ступина продолжаются работы по замене теплосетей

На проспекте Победы и улице Калинина в Ступине продолжаются работы на теплосетях. Специалисты обеспечили подачу воды и тепла жителям. В администрации муниципалитета сообщают, что жалоб на отопление и горячую воду у жителей этих улиц нет. Однако на обоих объектах по-прежнему идут строительно-монтажные работы.

Недобросовестного подрядчика сменила новая компания — «Главстрой». Это стало возможным после введения режима чрезвычайной ситуации и расторжения предыдущих контрактов. Специалисты компании приводят объекты в соответствие с проектом. На обеих улицах работают бригады и специализированная техника. Продолжается укладка плит, закрывающих теплосети, и монтаж узлов.

Строительный контроль здесь регулярно осуществляют сотрудники администрации и ГБУ «УТНКР».

Внутри двора у домов 25–29 по улице Калинина уже засыпаны траншеи и уложен асфальт на тротуарах. Жители могут комфортно пользоваться привычными маршрутами до магазинов и школы. На проспекте Победы прохожим пока приходится пользоваться временными мостками.

До 20 декабря на улицах должны завершить основные работы. Однако благоустройство приведут в порядок в 2026 году. Весной и в начале лета здесь сделают планировку грунта, засеют газоны и завершат работы по благоустройству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.