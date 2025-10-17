На Андропова 63 в Ступино завершается капитальный ремонт кровли

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами, представителями администрации, депутатского корпуса, управляющей компании проверил ход капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Ступино, ул. Андропова 63. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполняются по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Подрядная организация — ООО «Аркерон».

Основной фронт работ завершен: демонтировано старое покрытие и стяжка, уложен новый утеплитель, выполнено устройство второго слоя гидроизоляции. Далее — монтаж парапетов, ограждений и установка противопожарных люков.

Ежедневно на объекте трудится более 10 рабочих. Завершить работы подрядчик планирует на следующей неделе.

«В этом году в программу включено 22 многоквартирных дома. Работы на всех объектах выполняет подрядная организация ООО „Аркерон“. Держим на контроле каждый адрес, чтобы работы были завершены в срок и с высоким качеством. До конца октября подрядчик планирует завершить ремонт кровель по всем объектам. Это важно не только с точки зрения комфорта жителей, но и для обеспечения безопасности и долговечности самих домов», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.