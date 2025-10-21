На 15 улицах в Клину идут работы в рамках программы «Светлый город»

На улице Луговой в Клину зажглось 19 современных светильников. Новая линия протянулась на 500 м. Пока подали временное напряжение, потому что работа подрядчика на этой улице еще продолжится. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчику предстоит установить шкаф управления. И на фотоэлементе и с дистанционным управлением. Этот шкаф управления будет управлять уличным освещением и давать дистанционные данные по его дальнейшей работе», — рассказал о современных технологиях Юрий Танель, заместитель директора МАУ «Чистый город».

В городском округе Клин проводят работы в рамках Губернаторского проекта «Светлый город». В этом году — это 15 улиц, 13 из них уже на финальной стадии. Общая протяженность линий составит 17 км. По контракту объекты сдадут до конца декабря.

«Я сразу обратил внимание на обновление нашей улицы. Потому что когда утром подъезжаешь было темно. А когда снега много, да если еще забуксуешь. Вообще не подъедешь и ничего не видать. А сейчас, конечно, сразу обратил внимание, что свет появился, стало хорошо и удобно,» — поделился впечатлениями местный житель Михаил Новиков.

Перечень улиц, на которых запланированы работы в следующем году, уже предварительно сформирован. В рамках программы «Светлый город» новые линии построят по 20 адресам. Адресный перечень разместят на сайте администрации и в местных СМИ, расскажут жителям на встречах в формате «выездной администрации».

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.