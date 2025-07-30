Мытищи присоединились к программе консолидации газовых сетей Подмосковья

В Московской области стартовал процесс объединения газовых сетей, принадлежащих частным лицам и организациям. Цель этого проекта — обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение для всех потребителей региона, сообщает пресс-служба администрации округа.

Объединение сетей улучшит безопасность и надежность газоснабжения за счет профессионального обслуживания и быстрого реагирования на неисправности и аварии. Это часть стратегии развития отрасли, направленной на защиту жизни и здоровья людей, повышение устойчивости работы системы и создание единых условий для подключения новых потребителей.

Юридические лица могут передать свои газопроводы в собственность Московской области через Министерство имущественных отношений региона по электронной почте mio@mosreg.ru (копия — в АО «Мособлгаз», info@mosoblgaz.ru).

Физические лица могут подать заявку через сайт (копия — в АО «Мособлгаз», info@mosoblgaz.ru).

Проект реализуется поэтапно в рамках программы правительства Московской области «О развитии газификации до 2035 года».

Завершение интеграции всех сетей в единую систему региона обеспечит безопасность инфраструктуры, снизит риски чрезвычайных ситуаций и улучшит снабжение топливом предприятий и домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030 году нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.

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