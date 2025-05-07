«Мы справились!»: Михальков сообщил о восстановлении энергии в Солнечногорске

К вечеру 7 мая энергетики при поддержке спасателей и других специалистов полностью восстановили работу энергосети в Солнечногорском городском округе после обрыва сетей из-за непогоды в ночь на 2 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Константин Михальков.

«Наконец-то можно уверенно сказать, что мы обработали все заявки на подключение электросетей после шторма во всех населенных пунктах и СНТ! Огромная благодарность энергетикам, которые работали круглосуточно и без перерывов на благо жителей», — заявил Михальков.

Глава Солнечногорского городского округа выразил благодарность всем, кто принимал участие в восстановлении энергоинфраструктуры и помогал решать вопросы населения, связанные с подвозом генераторов и медикаментов туда, где в этом была острая необходимость.

По словам Михалькова, теперь энергетики приступят к восстановительным работам тех сетей, которые уже никак не повлияют на комфорт местного населения.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Из-за сильного ветра и мокрого снега более 1500 деревьев рухнули, в том числе на электропровода, и обесточили большое количество объектов. Проблема коснулась 26 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.