Мусорная афера: эколог рассказал, как зарабатывают операторы по вывозу отходов

«Получилось так, что „Мусорная реформа“ сделана не в интересах населения, как задумывалось, и не с целью обеспечения экологической безопасности людей, а в интересах ограниченного круга, частных мусорных компаний, которые получили не только увеличенные платежи за вывоз мусора», — прокомментировал ситуацию эксперт.

По его словам, «Мусорная реформа» не соответствует Федеральному закону № 83 и превратилась в «мусорную аферу». Вместо сортировки и обработки мусора регоператоры берут с населения, а также федеральных и частных операторов дополнительные налоги.

Пользуются бизнесмены и бесплатным трудом энтузиастов, производящих раздельный сбор мусора. Так они получают чистое сырье и избавляются от необходимости строить сортировочные укрепления.