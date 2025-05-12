Мурашов доложил Воробьеву о штрафах за крупногабаритный мусор в Подмосковье

Начиная с февраля 2025 года, в Подмосковье реализуется проект, направленный на выявление нарушителей и их штрафование за выброс крупногабаритного мусора возле многоквартирных домов. Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в режиме видеоконференции, какая работа уже проделана и сколько штрафов уже назначено.

«Мы видим огромный запрос (от населения – ред.), традиционно весной. Все, что касается чистоты дворов, контейнерных площадок, чистых обочин. И, несмотря на то, что обочины вроде как не ваше, у нас есть договоренность, что комплексно за чистоту отвечаете вы. Еще раз попрошу вас оценить, как обстоит ситуация», — обратился к Мурашову Воробьев перед тем, как заслушать доклад.

С февраля 2025 года стартовал проект, направленный на выявление нарушителей, выбрасывающих крупногабаритный мусор у МКД.

«Напомню, как работают алгоритмы: искусственный интеллект у нас фиксирует сброс мусора по камерам „Безопасного региона“. Мы даем время до 48 часов его убрать, если управляющая компания (УК) его не убирает, то мы накладываем штраф на УК в размере 50 тысяч рублей. Но поскольку у нас задача штрафовать не УК, а людей-нарушителей, мы запускаем следующий этап алгоритма», — рассказал Мурашов.

По словам Мурашова, на сегодняшний день в Подмосковье управляющие компании получили 397 штрафов на общую сумму 19,4 млн рублей. С помощью этих штрафов специалисты нашли предположительных нарушителей, которые загрязнили территорию. По собранной информации специалисты составили письма, которые передали в полицию для дальнейшей работы.

«От управляющей компании в полицию уходит письмо, где без персональных данных, но на основании опроса инспекторов и УК, указывается предварительная информация, которая помогает полиции найти нарушителя и продолжить с ним работу в рамках компетенции», — рассказал Мурашов.

У сотрудников полиции есть право направить полученную информацию о жителе, который загрязнил территорию, в административную комиссию. Далее специалисты принимают документы, рассматривают их и назначают штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей физическому лицу.

За три месяца управляющие компании получили 397 штрафов. Это помогло выявить 53 физических лица, которые загрязняли территории. В 29 случаях виновные уже оштрафованы, еще 77 случаев находятся на рассмотрении в комиссии. Также еще 17 случаев находится на проверке в полиции.