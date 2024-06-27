Муниципальный форум «Управдом» состоится в городском округе Коломна 28 июня

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28 июня на муниципальном форуме «Управдом» жители городского округа Коломна смогут обсудить важные вопросы касательно своих домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К участию приглашаются все желающие: председатели советом многоквартирных домов, активные жители, общественники.

На встрече обсудят вопросы определение границ придомовой территории, подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду и формирование паспортов готовности. Особо важной темой, намеченной к обсуждению, станет недопуск в квартиры для проведения обслуживания газового оборудования и возможность ограничения подачи газа.

Форум пройдет 28 июня в 17:30 в малом зале здания администрации по адресу: г. Озеры, площадь Советская, 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.