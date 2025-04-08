Муниципальный форум «Управдом» прошел в Егорьевске

В подмосковном Егорьевске прошел муниципальный форум «Управдом». В мероприятии приняли участие представители администрации округа, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, председатели и члены советов многоквартирных домов, а также жилищные активисты, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Главной темой форума стало обсуждение проведения общих собраний собственников в электронном виде с использованием системы ГИС ЖКХ, а именно участие в голосовании граждан пожилого возраста. Представители управляющих организаций разъяснили, что для жителей предусмотрена возможность передачи письменных решений администратору собрания, а также возможность обращения за помощью в голосовании в офисе МФЦ.

На форуме также обсуждался переход на электронный единый платежный документ, который исключит дублирование бумажной документации.

Помимо этого, жители традиционно смогли озвучить свои вопросы в сфере содержания домов и благоустройства дворовых территории. Форум стал площадкой для открытого диалога между местными жителями и представителями власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.