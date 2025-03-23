Муниципальный форум «Управдом» прошел в Балашихе

Актуальные вопросы сферы ЖКХ, итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры к новому отопительному сезону обсудили на форме «Управдом» в Балашихе, сообщили в пресс-службе округа.

К отопительному сезону 2024–2025 годов все 2080 многоквартирных домов Балашихи получили паспорта готовности. Ресурсоснабжающими организациями был проверен каждый многоквартирный дом. Так же министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и муниципальным жилищным контролем была проверена часть МКД.

«Обращали внимание на ремонт инженерных сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, водоотведения, подготовку крыш и фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и мест общего пользования. Все замечания, недочеты исправлялись. Мы понимаем, что с каждым годом в сфере ЖКХ требования ужесточаются, а значит ответственность управляющих и ресурсоснабжающих организаций должна быть выше», — сообщила начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

В новом отопительном сезоне для повышения энергоэффективности планируется провести капитальный ремонт котельной 1-1 на проезде Трудовых резервов, которая на 80% обеспечивает теплом жилые дома микрорайона Южный и части микрорайона Балашиха-3. Также предусмотрена реконструкция котельной 2-35 в микрорайоне Керамик. Кроме того, планируется отремонтировать около 1,5 километров тепловых сетей и построить около 8 километров новых.

Жители смогли задать вопросы, а также высказать предложения по улучшению работы коммунальных служб и повышению требований при подписании паспортов готовности домов к отопительному сезону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.