Мособлводоканал заменил насос в селе Павлополь Новоазовского округа

На механическом водопроводном колодце в селе Павлополь специалисты Мособлводоканала демонтировали старый насосный агрегат и установили новый. Работы выполнили в рамках планового ремонта.

Насосное оборудование испытывает высокие нагрузки из-за круглосуточной работы, перепадов напряжения и износа механических частей. Со временем агрегаты теряют производительность, потребляют больше электроэнергии и могут выйти из строя. Плановая замена позволяет избежать внезапного прекращения подачи воды и обеспечить стабильный напор в трубах.

Восстановление инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе ведется системно. За прошедшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала выполнили 18 технологических мероприятий на водопроводных и канализационных сетях. В частности, на одном из аварийных участков установили муфты диаметром 150 мм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.