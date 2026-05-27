Мособлводоканал заменил 45 задвижек в Подмосковье за весну

Специалисты Мособлводоканала с начала весны обновили 45 задвижек на сетях холодного водоснабжения в Подмосковье. Работы ведутся на трубопроводах, которые подводят воду к водозаборным узлам, многоквартирным домам и котельным, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Задвижка является ключевым элементом запорной арматуры и позволяет оперативно перекрывать подачу воды на отдельных участках сети. Это необходимо при плановых ремонтах, подключении новых абонентов и в случае нештатных ситуаций. Исправная работа оборудования дает возможность быстро локализовать возможные неполадки и минимизировать последствия аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.