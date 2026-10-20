Мособлводоканал заменил 17 задвижек на сетях холодного водоснабжения

Сотрудники Мособлводоканала за минувшую неделю установили на трубопроводах 17 новых задвижек по программе модернизации сетей холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал продолжает обновлять сети холодного водоснабжения. За прошедшую неделю сотрудники заменили 17 задвижек, а с начала сезона — более 300. Работы помогают обеспечить бесперебойное водоснабжение тысяч жителей региона, особенно при низких температурах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в прошлом году перед наступлением холодов провели большую работу, которая продолжается и в 2026 году. В Подмосковье определили комплекс профилактических мероприятий и довели его до муниципалитетов. Министерство сопровождает каждый этап.

Задвижки работают как магистральные краны: регулируют потоки воды и давление в сети, а при необходимости позволяют оперативно изолировать отдельные участки трубопровода. Старые чугунные и стальные корпуса под воздействием влаги и агрессивной среды подвергаются коррозии. Внутренние уплотнители изнашиваются, что приводит к потере герметичности.

Новые устройства отличаются повышенной надежностью и долговечностью и обеспечивают полную герметичность при перекрытии потока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.