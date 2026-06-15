Мособлводоканал за неделю выполнил 700 работ в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю провели более 700 ремонтно-восстановительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. В том числе выполнено 168 работ на сетях и ключевом оборудовании, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ пришелся на обслуживание и ремонт насосного оборудования и трубопроводов. В Ликино-Дулеве на канализационной насосной станции №5 на улице Новой отремонтировали дренажный насос. В Орехово-Зуеве на проезде Бондаренко совместно с управляющей организацией заменили ввод в жилой дом. В Куровском на улице Совхозной привели в порядок насос на КНС, а в деревне Чистое обновили 30 метров водопроводной трассы.

В Электростали прочистили насосы на КНС №1 и №7, отремонтировали трубопровод технической воды для охлаждения электродвигателей и короб вытяжной вентиляции приемного отделения. На ВЗУ №4 восстановили систему телеметрии для дистанционного контроля. В Павловском Посаде на очистных сооружениях провели чистку жирового колодца №1, что позволяет предотвратить засоры и повысить эффективность очистки стоков.

В муниципальном округе Шатура специалисты отремонтировали напорный коллектор диаметром 200 мм на улице Жарова, заменив поврежденный участок трубы и установив ремонтные хомуты. В поселке №12 заменили частотный преобразователь на скважине, а в селе Пышлицы в водопроводном колодце №23 установили новые задвижки диаметром 100 мм.

Всего за неделю устранено 267 засоров канализации, восстановлено 82 участка трубопроводов холодного водоснабжения и выполнено 78 работ по ремонту насосного оборудования, фильтров и диагностике электрических систем и автоматики на КНС и водозаборных узлах. По вопросам водоснабжения и канализации жители могут обратиться в круглосуточную единую диспетчерскую службу по телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.