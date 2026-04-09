Мособлводоканал выполнил более 260 работ на сетях Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала в период таяния снега провели более 260 профилактических и аварийных работ на объектах водоотведения в Подмосковье. Усиленные меры направлены на предотвращение засоров и переполнения колодцев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В условиях увеличения водного потока сотрудники предприятия усилили контроль за состоянием сетей водоотведения. Работы направлены на предупреждение засоров, переполнения колодцев и избыточной нагрузки на канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Основной причиной засоров остается бытовой мусор, попадающий в канализацию. Наибольшую опасность представляют тряпки, влажные салфетки, средства личной гигиены и строительные отходы. Эти материалы не разлагаются, скапливаются в трубопроводах и образуют плотные пробки, для устранения которых требуется специализированная техника.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона проводят промывку трубопроводов для повышения их пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пользования канализацией. В унитазы и раковины запрещено сбрасывать посторонние предметы, в том числе изделия с маркировкой «можно смывать», поскольку это может привести к авариям и сбоям в работе коммунальной инфраструктуры.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.