Мособлводоканал выполнил более 1 200 ремонтных работ на водосетях Донбасса в 2025 году

Мособлводоканал в 2025 году провел 1 248 ремонтных и профилактических работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал оказывает комплексную помощь в восстановлении и модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Работы направлены на создание комфортных условий для местных жителей и нормализацию повседневной жизни региона.

В 2025 году специалисты предприятия выполнили 1 248 ремонтных и профилактических мероприятий. Среди ключевых объектов — ремонт магистрального водовода протяженностью 6,7 км и двух водозаборных узлов в селе Безыменное, установка новых насосных агрегатов в селах Хомутово, Павлополь и Красноармейское, а также ремонт напорных коллекторов в Новоазовске и Седово.

Кроме того, были проведены замены насосных агрегатов и водоподъемных колонн в ряде населенных пунктов, а также замена участков водоводов различной протяженности. Только за последнюю неделю бригады заменили почти 300 метров трубопровода в селах Роза Люксембург, Бердянское и в Новоазовске. Сейчас ведутся подготовительные работы по замене еще 100 метров водовода в Новоазовске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.