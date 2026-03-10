Мособлводоканал выполнил 660 работ на сетях в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю провели 660 профилактических и ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Работы прошли в Рошале, Электростали и Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Рошале специалисты полностью очистили один из основных насосов канализационной насосной станции и заменили сальниковую набивку, что повысило надежность оборудования. В Электростали на станции обезжелезивания восстановили работу насосного агрегата: заменили электродвигатель и проверили компоненты пусковой аппаратуры.

На канализационно-насосной станции в деревне Давыдово Павлово-Посадского округа рабочие заменили задвижки диаметром 150 мм и провели ревизию обратного клапана.

Всего за неделю специалисты устранили 265 засоров на канализационных сетях, выполнили 200 плановых профилактических работ и отремонтировали 73 участка холодного водоснабжения, включая обновление элементов в колодцах. Также завершено 35 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях. Регулярная профилактика позволяет поддерживать надежность коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.