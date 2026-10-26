Мособлводоканал выполнил 511 ремонтных работ на коммунальных сетях

Мособлводоканал за прошедшую неделю провел 511 ремонтное мероприятие в рамках оперативного реагирования и планового обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что начатая в прошлом году работа по подготовке к холодам продолжается. Комплекс профилактических мероприятий доведен до муниципалитетов, министерство сопровождает каждый этап.

В Шатуре на канализационной насосной станции (КНС) № 3 прочистили насос, на очистных сооружениях — КУРПы. В поселке Шатурторф на территории котельной установили новую задвижку для повышения надежности узла, в поселке Черусти отремонтировали водопровод. В Рошале на КНС № 1 прочистили приемное отделение, на улице Урицкого заменили задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце.

В селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского округа очистили аэротенк, где сточные воды насыщаются кислородом для жизнедеятельности бактерий. В деревне Демихово на КНС № 3 установили два колодца, повысив надежность сбора стоков и упростив обслуживание. В Орехово-Зуеве на 1-м Подгорном проезде отремонтировали сеть холодного водоснабжения.

В Павловском Посаде восстановили сети горячего водоснабжения в селе Рахманово и провели работы на сетях центрального отопления на улицах БЖД, Тихонова и Каляева.

В Старой Купавне Богородского округа отремонтировали водопроводный колодец на территории Купавинского колледжа на улице Большой Московской. В деревне Вишняково наладили работу основной насосной группы на насосной станции, стабилизировав давление во всем населенном пункте. В Электростали на улице Пионерской отремонтировали колодец и полностью заменили люк.

По вопросам качества воды и плановых отключений жители могут бесплатно позвонить в Мособлводоканал по номеру +7 (800) 222-02-05. Своевременное обращение помогает диспетчерам направить ближайшую бригаду для устранения неполадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.