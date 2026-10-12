Мособлводоканал выполнил 476 ремонтных и профилактических работ за неделю

Бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю провели 476 ремонтных и профилактических работ на объектах водообеспечения, чтобы устранить неполадки и предотвратить новые, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что масштабная подготовка к холодам, проведенная в прошлом году, продолжается в этом. Комплекс профилактических мероприятий доведен до муниципалитетов, министерство сопровождает каждый этап.

В Шатуре на улице Чехова отремонтировали самотечный коллектор: керамическую трубу заменили на трехметровую из полиэтилена низкого давления (ПНД). На очистных сооружениях отремонтировали шнековый насос № 3. В поселке Черусти восстановили сети водоснабжения, а в Мишеронском на Советской улице очистили приемное отделение канализационной насосной станции от бытового мусора.

В Электростали совместно с управляющей компанией промыли водопроводные сети на проспекте Ленина и улице Николаева. На улице Мира отремонтировали смотровой колодец. На канализационной насосной станции № 7 заменили напорные задвижки первого насоса и прочистили два других для бесперебойной перекачки стоков.

В селе Шарапово муниципального округа Чехов вырезали старый участок водопровода и установили четыре метра трубы ПНД диаметром 50 мм. В Орехово-Зуево на улице Правды заменили задвижки диаметром 200 мм, на улице Кирова обновили участок канализации для предотвращения засоров и подтоплений подвалов.

В поселке Воровского Богородского округа на улице Сергеева отремонтировали пожарный гидрант. В Старой Купавне на Рабочей улице восстановили водовод диаметром 500 мм.

Вопросы о качестве воды и плановых отключениях, а также сообщения о течах на улице принимают по бесплатному телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.