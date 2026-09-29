Мособлводоканал выполнил 465 работ на сетях Подмосковья за неделю

Бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 465 работ на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. В их числе — устранение нештатных ситуаций и плановая подготовка к зиме, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За прошедшую неделю Мособлводоканал провел 465 ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Бригады устраняли нештатные ситуации, ремонтировали оборудование и меняли изношенные участки труб в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В селе Рахманово Павлово-Посадского округа, у дома 131, специалисты провели плановые работы на сети холодного водоснабжения диаметром 100 мм, а в деревне Левошево механически очистили насос. В деревнях Балабаново и Обухово Богородского округа капитально отремонтировали водопроводные колодцы: заменили железобетонные кольца и герметизировали вводы труб. На водозаборном узле поселка имени Воровского обновили кровлю станции обезжелезивания.

В микрорайоне Светлый начали менять более 200 м водопровода диаметром 50 мм. В Старой Купавне на Рабочей улице приступили к ремонту водовода диаметром 500 мм и готовят ремонт напорного водовода диаметром 1400 мм в машинном зале насосной станции № 3. В Электростали на улице Чехова заменили поврежденный участок основного водовода и провели гидропневматическую промывку сетей для удаления отложений и ржавчины.

В Шатуре на главной насосной станции заменили обратный клапан третьего насосного агрегата, а на проспекте Ильича — 10 м коллектора диаметром 110 мм. В Рошале на канализационной насосной станции № 4 очистили камеру гашения перед главной канализационной насосной станцией. В поселке Бакшеево на станции № 2 установили новые задвижки.

В Орехово-Зуеве на канализационной насосной станции № 5 отремонтировали приемный колодец. На 1-м Луговом проезде у дома 5а заменили индивидуальный ввод холодного водоснабжения. Сообщить о повреждении трубы, отсутствии воды или задать вопрос можно круглосуточно по бесплатному номеру единой диспетчерской службы Мособлводоканала: +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.