Мособлводоканал выполнил 440 ремонтных работ на сетях воды и канализации за неделю

Мособлводоканал за прошедшую неделю провел 440 ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения. Работы включали устранение неисправностей и плановое обслуживание, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал за неделю выполнил 440 ремонтно-восстановительных мероприятий. Устранение повреждений снижает риск длительных перебоев в водоснабжении и отведении стоков, а проверки оборудования, очистка систем и профилактический ремонт помогают своевременно выявлять износ.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что масштабная подготовка к холодам, проведенная в прошлом году, продолжается и в этом. Комплекс профилактических мероприятий доведен до муниципалитетов, министерство сопровождает каждый этап.

В Орехово-Зуеве на насосной станции № 1 отремонтировали обратный клапан насосного агрегата, на пересечении улиц Муранова и Галочкина восстановили камеры холодного водоснабжения. В павильоне водозаборного узла в поселке Новый Снопок уложили бетонную стяжку, в деревне Соболево провели работы на водоводе диаметром 150 мм. В Ликино-Дулеве на улице Новая прочистили станцию временного перекачивания.

В деревне Левошево в Шатуре на канализационной насосной станции очистили насос и грабельные решетки. В Павловском Посаде на улице Выставкина отремонтировали сети горячего водоснабжения. В Электростали на улицах Спортивная и Советская проверили задвижки на водопроводных сетях.

В Богородском округе промыли фильтры станций обезжелезивания на водозаборных узлах в деревнях Тимохово и Ивашево.

Об ухудшении качества воды, снижении напора или утечке на дороге можно сообщить в единую диспетчерскую службу Мособлводоканала по бесплатному круглосуточному телефону +7 (800) 222-02-05. Диспетчеры зарегистрируют заявку и передадут ее профильным специалистам для оперативного выезда бригады и устранения неисправности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.