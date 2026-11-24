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«В рубашке родился»: авто успело проскочить по понтонному мосту, который смыло

Понтонный мост смыло потоком в поселке Майзас Кемеровской области, видео ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

До того как мост смыло, по нему с последний момент успела проскочить машина.

В канале gorodad опубликовали видео с реакцией водителя на происшествие.

«Я еду по телефону разговариваю. <….> Прям на последних моментах выскочил», — поделился молодой человек.

Очевидцы, которые стояли на другой стороне моста и наблюдали проезд, рассказали, что увидели, как выгнулся мост и поняли, что сейчас его снесет.

«Прям в рубашке родился», — прокомментировали удачу автомобилиста за кадром.

Комментаторы поздравили молодого человека со вторым днем рождения.

На видео от Натальи показано, как бурный поток, несущий снег и лед, смывает мост, а по нему еле-еле успевает проскочить машина.

«Разъезжающиеся лестницы Хогвартса», — прокомментировала одна из подписчиц.

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