Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства с начала года совершил 141 выезд по Московской области. Врачи осмотрели более 7,7 тыс. детей, 289 из них направили на госпитализацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ детства) регулярно выезжает в населенные пункты Московской области, в том числе отдаленные. С начала года врачи совершили 141 выезд и осмотрели более 7,7 тыс. детей. Из них 289 направили на госпитализацию.

«Состав бригады формируется в зависимости от потребностей населенного пункта. Во время выездов врачи института осматривают и консультируют детей с тяжелыми патологиями, а при необходимости направляют их на более углубленную диагностику в НИКИ детства», — сказала директор института Нисо Одинаева.

Получить консультацию во время выезда мобильного комплекса можно по направлению лечащего врача. Медицинские организации заранее составляют списки детей, которым необходимы осмотр и консультация узкопрофильных врачей.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Комплекс оснащен современной медицинской техникой, включая клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.