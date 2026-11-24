В Санкт-Петербурге ищут курсанта третьего курса военного училища. 20-летний Павел вышел из дома и пропал. Об этом в социальных сетях сообщила его тетя Александра.

Парень вышел из дома на улице Курчатова вечером 21 ноября, с тех пор он не выходит на связь. Он был одет в черные джинсы и черную куртку.

Женщина просит всех, кто видел молодого человека, связаться с ней или его матерью.

Подписчики посочувствовали семье. Он надеются, что парень найдется живым и невредимым.

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