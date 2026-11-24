Татьяна Шафикова окончила педиатрический факультет Пироговского университета в Москве, затем прошла ординатуру в столице. Она работала в различных отделениях, позже — в Красногорской больнице. В поликлинику Дедовска врач перешла, чтобы работать ближе к дому. Педиатрию она выбрала из любви к детям и желания их лечить.

Врач считает важными внимательное отношение к каждому ребенку и профилактику заболеваний. По ее словам, одна из сложностей педиатрии — необходимость взаимодействовать не только с маленькими пациентами, но и с родителями. Врачи дают рекомендации мамам и папам, особенно тревожным, чтобы успокоить их и правильно подобрать лечение ребенку.

«Больше времени проводите со своими детишками, уделяйте им больше внимания, гуляйте с ними на свежем воздухе и проводите профилактику заболеваний», — отметила Татьяна Шафикова.

Записаться к участковому педиатру можно через портал «Здоровье» (mosreg), чат-бота «Денис» в Максе, по единому номеру 122 или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.