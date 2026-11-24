Медработники Петровской поликлиники повторили алгоритм помощи при остановке кровообращения и закрепили навыки на практическом занятии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятие для сотрудников Петровской поликлиники провела Анастасия Церковная — врач-реаниматолог отделения реанимации в Апрелевке. Участники повторили порядок действий при остановке кровообращения и потренировались проводить сердечно-легочную реанимацию.

Обучение стало частью плановой работы Наро-Фоминской больницы по повышению качества и безопасности медицинской помощи, а также подготовки к сертификации системы менеджмента качества.

«Сотрудники обучаются, чтобы быть готовыми к экстренным ситуациям и своевременно оказывать пациентам необходимую помощь», — отметила заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Наро-Фоминской больницы Анастасия Шарихина.

При остановке кровообращения счет идет на минуты. Регулярная практика помогает медработникам быстро оценивать ситуацию и уверенно применять навыки, от которых зависит жизнь пациента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.