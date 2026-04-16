Мособлводоканал выполнил 264 работы на сетях Подмосковья за неделю

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю провели 264 плановые работы по очистке канализационных сетей в Подмосковье. Обслуживание ведется ежедневно для поддержания бесперебойной работы системы водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Своевременная очистка позволяет сохранять пропускную способность сетей и предотвращать сбои в работе канализации. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов для предупреждения засоров и защиты от коррозии.

Для выполнения работ специалисты используют мощные насосы, илососы и гидродинамические машины. Такая техника позволяет оперативно устранять загрязнения и поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии.

Большинство нештатных ситуаций возникает из-за попадания в канализацию нерастворимых предметов. Жителям рекомендуют не смывать в унитаз тряпки, текстиль, влажные салфетки, средства личной гигиены, подгузники, наполнители для туалетов животных и строительный мусор. Унитаз предназначен только для воды и туалетной бумаги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.