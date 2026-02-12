Мособлводоканал восстановил коммунальные объекты в Новоазовском округе ДНР

Специалисты Мособлводоканала выполнили комплекс мероприятий по восстановлению коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе ДНР. За неделю были проведены работы по разморозке системы водоснабжения и утеплению трубопроводов, установлены четыре соединительные муфты с заменой труб общей протяженностью 9,5 метра.

В селе Казацкое специалисты восстановили работу скважины, а в поселке городского типа Седово провели ревизию электрооборудования насосной станции. Кроме того, были устранены засоры на сетях водоснабжения и технологические нарушения на самотечных коллекторах.

Аварийные бригады также помогли местным жителям ликвидировать последствия снегопадов, расчистив дороги и дворы. Все мероприятия реализованы в рамках комплексной программы восстановления инфраструктуры, которую правительство Московской области осуществляет на территории ДНР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.