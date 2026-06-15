Мособлводоканал восстановил дороги на 30 объектах Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала в мае восстановили дорожное полотно и благоустроили территории более чем на 30 объектах в Подмосковье после ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы на инженерных сетях сопровождаются земляными раскопками, поэтому после их завершения специалисты проводят обязательное восстановление благоустройства. В мае сотрудники предприятия уложили новое асфальтовое покрытие и тротуарную плитку, установили бордюрные камни и ограждения, выровняли грунт и восстановили газоны.

Особое внимание уделили тротуарам и входным группам жилых домов. В Шатуре в селе Дмитровский Погост на улице Гришина и в Чкаловском переулке после ремонта сетей специалисты выполнили обратную засыпку грунта, его выравнивание и уплотнение, а также смонтировали новое ограждение.

В поселке Мишеронский на территории очистных сооружений восстановили проезды для техники, выровняли площадки и вернули плодородный слой почвы. Комплексный подход к ремонту позволяет сократить неудобства для жителей и полностью вернуть территории в городскую инфраструктуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.