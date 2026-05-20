Мособлводоканал устраняет до 300 засоров в неделю в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала каждую неделю ликвидируют от 230 до 300 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье. С начала 2026 года из канализации извлечено более 62 тыс. кг бытовых отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Еженедельно бригады устраняют от 230 до 300 тампонад. Для этого используют спецтехнику — каналопромывочные машины и илососы. Только за одну неделю сотрудники ликвидировали 243 засора.

С начала 2026 года из канализационных сетей извлечено более 62 тыс. кг мусора. Это сопоставимо с объемом около 250 стандартных контейнеров.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов. Работы направлены на повышение пропускной способности сетей, предотвращение засоров и защиту от коррозии.

Основная причина засоров — сброс в канализацию небиоразлагаемых предметов: тряпок, влажных салфеток, средств личной гигиены и другого бытового мусора. В отличие от туалетной бумаги, такие отходы не растворяются в воде, скапливаются в трубах и образуют плотные пробки. Это приводит к выходу из строя оборудования, прежде всего насосов на канализационных станциях и очистных сооружениях.

Жителей просят утилизировать мусор ответственно и выбрасывать салфетки, средства гигиены, пищевые отходы и тряпки только в контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.