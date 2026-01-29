Мособлводоканал устранил более 230 засоров на сетях Подмосковья за неделю

Специалисты Мособлводоканала за последнюю неделю ликвидировали 231 засор на сетях водоотведения в Подмосковье, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 231 засор на сетях водоотведения в различных муниципалитетах Подмосковья. Для очистки трубопроводов специалисты применяют гидродинамические установки, каналопромывочные машины и илососы.

Работы осложняют продолжительные снегопады. Перед началом ликвидации засоров коммунальщики используют специальную технику для расчистки снежных завалов вокруг объектов канализации.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона проводят промывки трубопроводов для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Основной причиной засоров остается неправильная эксплуатация системы водоотведения, в частности сброс бытовых отходов в канализацию. Специалисты напоминают, что канализация предназначена только для отвода сточных вод, а не для утилизации твердых предметов и крупных пищевых остатков.

Для предотвращения новых засоров рекомендуется не выбрасывать в унитаз пищевые отходы, тряпки, салфетки, гигиенические средства и другие крупные предметы, а также использовать специальные средства для очистки труб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.