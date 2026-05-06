Мособлводоканал устранил более 1300 засоров в Подмосковье в апреле

Специалисты Мособлводоканала за апрель устранили 1 384 засора на канализационных сетях Подмосковья, из них 315 — за последнюю неделю месяца. Половина вызовов потребовала привлечения спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По данным предприятия, борьба с засорами остается одной из самых частых коммунальных задач. Каждый второй случай нельзя устранить вручную — для работ используют каналопромывочные машины и мощные илососы. Из труб извлекают десятки килограммов бытовых отходов, которые должны утилизироваться на полигонах, а не попадать в канализацию.

Основная причина аварий — неправильная утилизация мусора. В унитазы и раковины выбрасывают предметы, не предназначенные для системы водоотведения. Это приводит не только к локальным засорам в квартирах, но и к поломке насосного оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях. Попадание неразлагаемого мусора может вызвать выход техники из строя и риск подтоплений.

Коммунальные службы напоминают, что в унитаз нельзя бросать влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки, подгузники, наполнители для кошачьих туалетов, строительный мусор, тряпки и пищевые отходы. В раковину не следует выливать горячий жир, кофейную гущу и заварку. Соблюдение этих правил позволяет снизить нагрузку на систему канализации и повысить надежность ее работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.