Мособлводоканал устранил 265 засоров в Подмосковье за неделю

Специалисты Мособлводоканала за минувшую неделю ликвидировали 265 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье, большинство из них устранили с привлечением спецтехники. Работы продолжаются в плановом режиме, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Засоры возникают из-за попадания в канализацию посторонних предметов, чаще всего бытовых отходов. Они приводят к сбоям в работе системы водоотведения и нарушают функционирование инженерной инфраструктуры. Особую опасность представляют тканевые материалы, которые быстро накапливаются и образуют плотные пробки в трубопроводах.

Сотрудники предприятия напоминают жителям, что в унитаз запрещено выбрасывать бумажные полотенца, влажные салфетки, ватные диски и мелкие тряпки. Эти материалы не растворяются в воде и могут вывести из строя насосные станции и засорить колодцы.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов для повышения их пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Бригады также выполняют профилактические работы на ключевых участках системы водоотведения. Насосное оборудование на канализационно-насосных станциях находится под постоянным контролем специалистов и регулярно очищается от отложений и мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.