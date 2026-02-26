Мособлводоканал устранил 235 засоров за неделю в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю устранили 235 засоров на канализационных сетях Подмосковья. Работы велись круглосуточно, в том числе в праздничные дни, когда нагрузка на системы значительно возрастает, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники предприятия оперативно реагируют на обращения жителей. Для устранения засоров используются каналопромывочные машины и илососы, так как каждый случай требует значительных ресурсов и специальной техники.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона проводят регулярную промывку трубопроводов. Эти меры позволяют повысить пропускную способность сетей, предотвратить засоры и снизить риск коррозии.

Работы ведутся не только на городских сетях, но и на крупных инфраструктурных объектах — канализационно-насосных станциях и очистных сооружениях. Попадание посторонних предметов может привести к выходу оборудования из строя, поэтому специалисты регулярно очищают грабельные решетки, насосы и фильтры.

Основной причиной засоров остается неправильная эксплуатация сантехники. В систему водоотведения попадают влажные салфетки, гигиенические средства, ватные палочки, пищевые отходы и тканевые изделия, которые нельзя сбрасывать в канализацию. В министерстве напомнили, что соблюдение этих правил помогает избежать аварий и сохранить стабильную работу коммунальной инфраструктуры.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.