Мособлводоканал проверил более 3 тыс проб воды и стоков в Подмосковье в январе

Специалисты Мособлводоканала в январе 2026 года провели 3076 лабораторных анализов проб питьевой и сточной воды на объектах региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В январе 2026 года сотрудники Мособлводоканала выполнили 3076 лабораторных анализов проб воды и стоков на объектах, закрепленных за предприятием. Из них 2143 пробы были взяты из систем подачи питьевой воды, включая водозаборные пункты, резервуары хранения, станции водоочистки и точки подключения к жилым домам. Остальные 933 пробы касались сточных вод, которые отбирались на очистных сооружениях, в приемных камерах, резервуарах для биологической обработки и зонах сброса очищенной воды в реки.

Регулярный отбор проб воды и стоков позволяет своевременно выявлять возможные загрязнения и предотвращать риски для здоровья населения. Исследования помогают поддерживать качество питьевой воды и контролировать процесс очистки сточных вод перед их возвратом в природные водоемы.

При анализе специалисты уделяют особое внимание наличию болезнетворных бактерий, вирусов, тяжелых металлов, солей, органических соединений и других загрязняющих веществ. Все процедуры проходят строгий контроль в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических служб, что обеспечивает надежность результатов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.