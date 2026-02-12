Мособлводоканал провел более 70 проверок по контролю стоков в Подмосковье в январе

В январе Мособлводоканал усилил контроль за качеством сточных вод и провел более 70 проверок среди абонентов для предотвращения незаконного сброса стоков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В январе Мособлводоканал значительно увеличил количество проверок качества сточных вод, принимаемых от потребителей, компаний и учреждений. Количество отборов проб из контрольных колодцев абонентов выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц специалисты провели более 70 проверок.

Контроль осуществляется в соответствии с постановлениями правительства РФ № 644 и № 728. Пробы берутся из контрольного колодца абонента в присутствии его представителя, а при его отсутствии — с обязательной фото- и видеофиксацией. Далее пробы оперативно доставляются в аккредитованную лабораторию для анализа. Если выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ, абоненту направляются протокол, акт отбора проб и счет за негативное воздействие на окружающую среду.

Абоненты обязаны обеспечивать доступ к контрольным колодцам и поддерживать их в исправном состоянии. В случае неоплаты счетов материалы передаются в юридический отдел для проведения претензионно-исковой работы в соответствии с законодательством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.