Мособлводоканал провел более 600 профилактических работ в Подмосковье за неделю

Специалисты Мособлводоканала за минувшую неделю выполнили свыше 600 профилактических мероприятий по обслуживанию инженерных сетей в условиях морозов по всей Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В период сильных морозов сотрудники Мособлводоканала сосредоточились на плановом обслуживании и усиленной подготовке инфраструктуры. За отчетную неделю устранено 231 засорение в канализационных сетях, проведено 185 плановых мероприятий, отремонтировано 49 участков трубопроводов холодного водоснабжения, а также выполнено 25 работ на ключевых объектах — канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.

Профилактические работы прошли в нескольких муниципалитетах региона. В Рошале специалисты очистили оборудование на канализационной насосной станции, в Электростали провели комплексную подготовку и промывку систем водоснабжения, а в поселках Мишеронский и Черусти заменили участки труб и отремонтировали колодцы.

Наибольшее количество работ выполнено на крупных объектах: Куровские очистные сооружения — 163, Шатурский водоканал — 135, Орехово-Зуевский водоканал — 103, Электростальский водоканал — 65, Электрогорские коммунальные системы — 53.

Для защиты инфраструктуры от морозов реализован комплекс мер, включая снижение теплопотерь на станциях, усиленный контроль автоматики и предотвращение замерзания на очистных сооружениях. Проведенная профилактика обеспечивает стабильную работу систем в период непогоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.