Мособлводоканал провел 730 работ за неделю в Подмосковье

Мособлводоканал за неделю выполнил более 35 операций на колодцах и провел 730 работ на сетях водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Специалисты готовят инфраструктуру к летнему периоду и усиливают профилактику на объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках сезонной кампании сотрудники предприятия отремонтировали и очистили канализационные и водопроводные колодцы, а также обновили люки. Всего за неделю выполнено 168 плановых профилактических и ремонтных мероприятий на различных объектах.

В Орехово-Зуевском округе специалисты провели ремонт на канализационной насосной станции в деревне Давыдово на улице Советской. В Орехово-Зуеве на улице Тарасова отремонтировали камеру холодного водоснабжения, а на станции обезжелезивания в деревне Новое прочистили обратный клапан. В поселке Мишеронский муниципального округа Шатура заменили один метр трубы из ПНД и установили четыре муфты ПФРК диаметром 150 мм. В Черустях отремонтировали водопроводный колодец, питающий железнодорожный вокзал, а в Электростали на улице Юбилейной заменили пожарный гидрант.

Кроме того, устранено 297 засоров в канализационных сетях, выполнено 74 операции по восстановлению насосов и фильтров, а также диагностике электрических систем и автоматики на КНС и водозаборных узлах. Еще 74 участка трубопроводов холодного водоснабжения отремонтированы.

По вопросам водоснабжения жители могут обратиться по телефону единого кол-центра +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.