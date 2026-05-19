Мособлводоканал провел 669 работ за неделю в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 669 профилактических и ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Работы прошли на сетях и насосных станциях в ряде городских округов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В весенне-летний период предприятие усиливает профилактику и ремонт инфраструктуры. За отчетную неделю на сетях водообеспечения реализовали 159 мероприятий. Специалисты заменили и отремонтировали задвижки, обслужили автоматику, обновили насосное оборудование, модернизировали насосные станции, а также отремонтировали и заменили участки водопроводных сетей.

В деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа на канализационной насосной станции на улице Заводская отремонтировали автоматику. В Куровском на КНС на улице Пролетарская выполнили обвязку насоса и запустили его. На очистных сооружениях в Шатуре провели чистку насосов, заменили сальники и прочистили КУРПы. В Электростали очистили насосы на станции сырого осадка, метантенки и колодцы первичных отстойников, а на главной насосной станции заменили напорный патрубок одного из насосов.

Всего за неделю сотрудники девяти филиалов предприятия устранили 230 засоров в канализационных сетях, отремонтировали 81 участок трубопроводов холодного водоснабжения и выполнили 83 операции по восстановлению насосов и фильтров, а также диагностике электрических систем и автоматики на КНС и водозаборных узлах. По вопросам работы систем жители могут обратиться по телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.