Мособлводоканал промыл гидростаты на КНС в Новоазовске Донецкой Народной Республики

Профилактическая промывка гидростатов на КНС № 2 в Новоазовске повысила надежность работы автоматизированных систем управления станцией. Гидростаты отвечают за измерение уровня жидкости в приемных емкостях и передачу сигналов автоматике, что важно для стабильной работы водоочистки и канализации.

Регулярное обслуживание оборудования способствует бесперебойной подаче питьевой воды и своевременному отводу бытовых и промышленных стоков. За прошедшую неделю бригады Мособлводоканала выполнили около 20 мероприятий в Новоазовском муниципальном округе.

В числе работ — установка муфт с частичной заменой трубопровода протяженностью 24,5 метра, замена 40-метрового участка водоснабжения по улице Ленина в селе Хомутово, обновление запорной арматуры в микрорайоне Питомник и ревизия пожарных гидрантов. Эти меры обеспечили стабильную эксплуатацию коммунальных объектов и повысили надежность водоснабжения и водоотведения на Донбассе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.