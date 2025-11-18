«Мособлводоканал» поделился с регионами РФ опытом в сфере водоотведения

Специалисты «Мособлводоканала» приняли участие в выездном мероприятии, которое прошло в городе Казань Республики Татарстан. Целью визита стало изучение опыта эксплуатации очистных сооружений, построенных по различным современным технологиям, а также представление отраслевого опыта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Участниками экскурсии стали специалисты из самых разных регионов: Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Иркутской областей, а также Чувашии, Бурятии и Татарстана.

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Представители предприятия ознакомились с работой биологических очистных сооружений и локальной системой обработки сточных вод филиала «Молочный комбинат „Эдельвейс“.

Коллеги из Татарстана представили весь процесс очищения загрязненных вод — начиная с приема сточной жидкости и заканчивая выпуском чистой воды обратно в природу. Они подробно рассказали о применении современных методов и технологий, используемых в работе предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.