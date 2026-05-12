Мособлводоканал отремонтировал 94 люка в Подмосковье с апреля

Специалисты Мособлводоканала с начала апреля выполнили 94 работы по ремонту, замене и восстановлению канализационных и водопроводных люков в Подмосковье. Работы направлены на обеспечение безопасности и бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала апреля специалисты предприятия отремонтировали и заменили изношенные и поврежденные крышки люков. Отсутствующие элементы оперативно устанавливали заново с учетом требований прочности и безопасности, чтобы исключить угрозу для пешеходов и транспорта.

Также проводилась герметизация швов и соединений. Это позволяет предотвратить попадание в колодцы мусора, грунтовых вод и посторонних предметов, защитить коммуникации от засоров и коррозии. Дополнительно специалисты выполняли прочистку колодцев от ила, песка и бытового мусора для сохранения пропускной способности системы и обеспечения доступа к сетям.

При необходимости рабочие укрепляли или полностью восстанавливали конструкции люков. Такие меры помогают избежать просадки грунта и разрушения дорожного покрытия. В ведомстве подчеркнули, что своевременное обслуживание люков напрямую влияет на надежность систем водоснабжения и канализации и безопасность жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.