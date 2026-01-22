Мособлводоканал очистил более 10 люков и гидрантов от снега в Шатуре

Сотрудники Мособлводоканала 22 января провели очистку колодцев и гидрантов от снега и наледи в поселке Туголесский Бор округа Шатура, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники ГУП МО «МосОблВодоканал» продолжают плановые работы по зимнему содержанию сетей водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Мероприятия проводятся регулярно, с учетом погодных условий и накопления осадков.

22 января специалисты предприятия очистили более 10 люков и гидрантов в поселке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. Эти работы необходимы для поддержания бесперебойной работы инженерных систем региона.

Своевременная расчистка обеспечивает быстрый доступ к системам водоснабжения и канализации для оперативного устранения неисправностей, а также свободный проход к пожарным гидрантам, что позволяет спасательным службам быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.