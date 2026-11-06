Мособлводоканал направил на анализ 73 пробы сточных вод

Мособлводоканал за октябрь отобрал и направил в лаборатории 73 пробы сточных вод для химического анализа. Исследования помогают выявлять предприятия, сбрасывающие агрессивные химикаты, которые могут нарушить работу очистных сооружений, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ежемесячный мониторинг сточных вод позволяет выявлять сбросы, негативно влияющие на городские очистные сооружения. Под круглосуточным цифровым контролем предприятия находятся более 6 тыс. юридических лиц, подключенных к системе водоотведения.

Абоненты обязаны обеспечивать свободный доступ к точкам отбора проб и поддерживать колодцы и подъездные пути в надлежащем состоянии. Образцы берут из контрольного колодца в присутствии потребителя или его представителя. При их отсутствии процедуру обязательно фиксируют на фото и видео.

Пробы передают в сертифицированную лабораторию, а результаты сравнивают с установленными нормативами. При выявлении нарушений потребителю направляют протокол лабораторных испытаний, акт отбора проб и счет за негативное воздействие на окружающую среду.

«В прошлом году мы внедрили систему контроля сброса стоков в централизованную систему водоотведения посредством искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять предприятия, сбрасывающие стоки с превышением допустимых нормативов. ИИ-агент помогает определить перечень потенциальных предприятий-нарушителей на основе лабораторных исследований», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам министра, дополнительную плату за нарушения направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры. Если потребитель игнорирует счета, документы передают в юридическую службу для досудебного и судебного взыскания задолженности.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.