Мособлводоканал использует мобильную электролабораторию в Подмосковье

Мобильная электролаборатория на базе полноприводной «ГАЗели» работает в структуре Мособлводоканала и обслуживает объекты коммунальной инфраструктуры Подмосковья. Комплекс позволяет проводить испытания и диагностику оборудования даже в удаленных территориях региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Современный водоканал включает не только станции и сети, но и мобильное высокотехнологичное оснащение. Мультифункциональная электролаборатория используется для проведения полного комплекса испытаний на объектах канализационных насосных станций и водозаборных узлов. Своевременная диагностика и соблюдение нормативов обеспечивают бесперебойную работу насосов, очистных сооружений и других ключевых объектов.

Специалисты проверяют состояние кабельных линий, испытывают электрическую прочность изоляции и измеряют ее сопротивление. Это помогает выявлять скрытые дефекты на ранней стадии и предотвращать внештатные ситуации. Также проводится комплексная диагностика систем энергообеспечения — от распределительных щитов до сложного оборудования, что гарантирует стабильную подачу электроэнергии потребителям и инфраструктуре.

Проходимость лаборатории обеспечивает полный привод, благодаря которому машина добирается до труднодоступных участков. Внутри оборудована рабочая зона операторов. В распоряжении специалистов — современный российский измерительный комплекс, автономный бензогенератор, длинные испытательные кабели и инструменты для резки кабеля, в том числе под напряжением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.