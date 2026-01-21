Мособлгаз запустил новую котельную в поселке Михнево Подмосковья

В поселке Михнево городского округа Ступино 20 января начала работу обновленная автоматизированная котельная на улице Сельхозтехники, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Михнево заработала новая котельная, оснащенная тремя водогрейными котлами «Энтрос» общей мощностью 1500 кВт. Оборудование обеспечивает отопление и горячее водоснабжение для нескольких многоквартирных домов и логистического центра. Максимальный часовой расход газа составляет 174,7 кубометра.

Ранее жители поселка жаловались на недостаточное отопление из-за устаревшей котельной. Новая установка полностью автоматизирована, что повысило надежность теплоснабжения.

Мособлгаз продолжает модернизацию объектов: недавно завершена реконструкция котельной на улице Тимирязева, а в ближайшее время начнется строительство блочно-модульной котельной на улице Библиотечной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.