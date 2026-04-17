Мособлгаз заменит цокольные вводы в Сергиево-Посадском округе

Мособлгаз проведет плановую замену цокольных вводов газопровода в Сергиево-Посадском округе с 20 по 28 апреля 2026 года. Работы затронут многоквартирные дома в Сергиевом Посаде и Сергиевом Посаде-7, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты выполнят комплекс работ для повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в многоквартирных домах. Замена цокольных вводов пройдет по утвержденному графику.

20 апреля работы запланированы в Сергиевом Посаде на улице Маслиева, дом 1, подъезды 3 и 4. 21 апреля — на улице Маслиева, дом 2, подъезды 1 и 2. 22 апреля — на улице Маслиева, дом 1, подъезды 1 и 2. 23 апреля — на улице Железнодорожной, дома 24 и 30. 24 апреля — на улице Маслиева, дом 7. 27 апреля — на улице Птицеградской, дома 4 и 6. 28 апреля — в Сергиевом Посаде-7 на улице Мира, дом 10.

После завершения работ специалисты проведут полное тестирование системы: проверят герметичность соединений и безопасность дальнейшей эксплуатации оборудования. Все мероприятия выполняются в соответствии с технологическими регламентами и требованиями промышленной безопасности.

Плановая модернизация позволяет обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.